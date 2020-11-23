Шмигаль на нараді у Зеленського: Держава підтримає підприємців

Мінекономіки уже цього тижня має допрацювати показники з підтримки окремих галузей, які постраждали через запровадження карантинних обмежень.

Про це на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського заявив прем'єр Денис Шмигаль, передає Офіс президента.

Зокрема, Шмигаль повідомив, що минулого тижня за дорученням президента уряд розробив план дій з підтримки бізнесу та окремих галузей.

"А вже цього тижня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має допрацювати показники з підтримки окремих галузей, які постраждали через запровадження карантинних обмежень. Держава підтримає підприємців", - зазначив очільник уряду.

Шмигаль також додав, що майже 28 тисяч пацієнтів зараз перебувають на стаціонарному лікуванні від коронавірусної хвороби, і така динаміка зберігається впродовж останніх двох тижнів.

"Карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання.

Також важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Адже епідемічна ситуація по всьому світу впливає на економіку", - заявив Зеленський.

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Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд "готовий підставити плече", щоб підтримати підприємців під час посилення карантину вихідного дня.

Тим часом біля Кабінету Міністрів пройшла акція рестораторів #МаюПравоПрацювати проти запровадження "карантину вихідного дня".

У Європейській Бізнес Асоціації заявили, що жорсткий локдаун і закриття більшості бізнесів на вихідні принесуть більше шкоди, ніж користі.

Економічна правда