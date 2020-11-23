Україна піднялася на 20 позицій у міжнародному рейтингу якості доріг

Україна піднялась на 20 позицій у загальному рейтингу "якості доріг" The Legatum Prosperity Index (Індекс процвітання) 2020 та наразі посідає 126 місце.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" у Facebook.

"У 2020 році Україна здобула +20 позицій у загальному рейтингу "якості доріг" – наразі займаємо 126 місце. Це означає, що міжнародні експерти й аналітики позитивно оцінюють кроки країни у напрямі розбудови дорожньої інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рейтингу "транспорт" Україна піднялась на 12 позицій (73 місце), у рейтингу "доступ до ринку та інфраструктура" - на 10 позицій (займає 77 місце).

"У цілому ж у рейтингу Індексу процвітання наразі Україна займає 92 позицію, таким чином здобувши +4 позиції, порівняно з 2019 роком та +19 позицій, порівняно з 2018 роком", - додали в "Укравтодорі".

The Legatum Prosperity Index (Індекс процвітання) - інтегрований показник, який враховує економічне зростання країни, рівень освітньої системи, медицини, особистого добробуту та якості життя тощо. Його щорічно укладає освітній аналітичний центр Legatum Institute.

Економічна правда