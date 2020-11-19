Новини 19 листопада: екологічний транспорт, держбюджет та космічна галузь

Про екологічний транспорт: У рамках Національної транспортної стратегії до 2030 року Україна планує повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.

Велика Британія заборонить продаж нових автомобілів із бензиновими або дизельними двигунами з 2030 року.

Про перекази у євро: Минулого місяця євро було найбільш використовуваною валютою для глобальних платежів, уперше з лютого 2013 року випередивши долар.

Про друге читання держбюджету: Кабмін передасть до Верховної Ради проєкт держбюджету-2021 до другого читання до кінця цього тижня.

Про знищення держбудівель: Генеральному директору столичного заводу "Радар" В’ячеславу Зеленському повідомили про підозру через знищення 9 держбудівель на суму 3,6 мільйона гривень.

Про реформу космічної галузі: Ексочільник Державного космічного агентства Володимир Усов заявив про блокування Мінстратегпромом корпоративної реформи та прийняття державної космічної програми.

Про тендери "Нафтогазу": Держпідприємство "Нафтогазбезпека" перезапустило тендер вартістю у понад 72 мільйона після звинувачень у проведенні непрозорого конкурсу.

Ексклюзив ЕП:

Держава взялася за тіньових автоперевізників. Як може змінитися ринок таксі?

Десять років влада безуспішно бореться з тіньовим ринком таксі. 40 мільярдів гривень щороку проходять повз економіку. На порядку денному – нова концепція, яка повинна це припинити. Хто цього разу заплатить за реформу ринку автоперевезень?