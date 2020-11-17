Новини 17 листопада: доля Гетманцева "висить на волосинці" через касові апарати для ФОП, "Північний потік–2" знову підвів німців

Про долю Гетманцева. "За майбутнє" та "Батьківщина" будуть ініціювати реєстрацію проєкту постанови щодо звільнення Данила Гетманцева з посади голови податкового комітету, якщо Рада не ухвалить рішення про відтермінування касових апаратів для ФОПів.

І Рада таки не ухвалила цей законопроєкт.

Про "Північний потік–2". Друга гілка газопроводу Eugal, що транспортує газ з "Північного потоку - 2" запрацює 1 квітня наступного року. Раніше очікувалось, що це станеться вже 1 січня 2021 року.

Про "Мотор-Січ". Три провідні міжнародні юридичні компанії представлятимуть інтереси китайських інвесторів "Мотор Січі" в інвестиційному спорі з метою стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд доларів.

Про бренд Honor. Компанія Huawei офіційно оголосила про продаж одного із своїх брендів - компанію з виробництва смартфонів Honor.

Про рефінанс. Нацбанк провів тендер рефінансування на 3 місяці та 5 років. 16 банків сумарно отримали 16,577 млрд грн, найбільше отримав Укрексімбанк - 10,8 млрд грн на 5 років.

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