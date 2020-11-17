Німеччина перенесла запуск газопостачання з "Північного потоку-2"
Друга гілка газопроводу Eugal, що транспортує газ з "Північного потоку - 2" запрацює 1 квітня наступного року. Раніше очікувалось, що це станеться вже 1 січня 2021 року.
Про це повідомляє Liga.net.
Оператор Gascade повідомив про перенесення запуску роботи гілки газопроводу Eugal. Причиною називають затримки у будівництві нової газової інфраструктури.
Перша гілка Eugal почала роботу 1 січня 2020 року. Її транспортна потужність - 31 мільярд кубічних метрів газу на рік, двох гілок разом - 55 мільярдів.
Наразі частина Eugal транспортує російський газ через "Північний потік".
Нагадаємо:
У вересні Європарламент закликав зупинити будівництво "Північного потоку - 2".
США також виступили з санкціями щодо "Північного потоку-2", щоб перешкодити завершенню будівництва російського газопроводу.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua