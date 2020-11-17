Німеччина перенесла запуск газопостачання з "Північного потоку-2"

Друга гілка газопроводу Eugal, що транспортує газ з "Північного потоку - 2" запрацює 1 квітня наступного року. Раніше очікувалось, що це станеться вже 1 січня 2021 року.

Про це повідомляє Liga.net.

Оператор Gascade повідомив про перенесення запуску роботи гілки газопроводу Eugal. Причиною називають затримки у будівництві нової газової інфраструктури.

Перша гілка Eugal почала роботу 1 січня 2020 року. Її транспортна потужність - 31 мільярд кубічних метрів газу на рік, двох гілок разом - 55 мільярдів.

Наразі частина Eugal транспортує російський газ через "Північний потік".

Нагадаємо:

У вересні Європарламент закликав зупинити будівництво "Північного потоку - 2".

США також виступили з санкціями щодо "Північного потоку-2", щоб перешкодити завершенню будівництва російського газопроводу.