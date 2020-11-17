НБУ видав 16 банкам 16 мільярдів рефінансу, Укрексімбанку – 10,8 мільярда

Нацбанк 13 листопада провів тендер рефінансування на 84 дні (3 місяці) та 1820 днів (5 років), 16 банків сумарно отримали 16,577 млрд грн, найбільше отримав Укрексімбанк - 10,8 млрд грн на 5 років.

Про це свідчать дані НБУ.

Зазначається, що 4 банки отримали 431 млн грн рефінансу на 84 дні, 12 банків - 16,146 млрд грн на 1820 днів (усі кошти отримали під ставку у 6%).

Укрексімбанк отримав 10,8 млрд грн, Альфа-Банк - 2,8 млрд грн (на 5 років), замикає топ-3 Акордбанк (700 млн грн).

ТАСкомбанк отримав 570 млн грн на 5 років, а Банк Альянс - 500 млн грн.

Крім цього, рефінансування отримали наступні банки: Банк ¾ - 257 млн грн, Банк "Січ" - 250 млн грн, Перший інвестиційний банк - 185 млн грн, Банк "Львів" - 139 млн грн, Банк Кредит Дніпро - 115 млн грн, Індустріалбанк - 75 млн грн, Кристалбанк - 63 млн грн, Банк Авангард - 60 млн грн, Банк Грант - 46 млн грн, Піреус Банк МКБ - 40 млн грн, Банк "Глобус" - 19 млн грн.

Економічна правда