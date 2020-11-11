Новини 11 листопада: реакція на карантин вихідного дня, кошти з доріг "перекинули" на лікарні

Про карантин вихідного дня. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що уряд "готовий підставити плече", щоб підтримати підприємців під час посилення карантину вихідного дня.

Тим часом біля Кабінету Міністрів пройшла акція рестораторів #МаюПравоПрацювати проти запровадження "карантину вихідного дня".

У Європейській Бізнес Асоціації заявили, що жорсткий локдаун і закриття більшості бізнесів на вихідні принесуть більше шкоди, ніж користі.

Про санкції проти "Північного потоку–2". Додаткові санкції США щодо проєкту "Північний потік-2" будуть спрямовані проти страхових і сертифікаційних компаній, залучених у будівництво газопроводу.

Про нові MacBook. Компанія Apple провела онлайн-презентацію нових продуктів, серед головних новинок - перші комп'ютери, які працюють на базі чіпів М1, котрі замінять процесори Intel.

Про кошти лікарням. Кабінет Міністр постановив виділити з "ковідного" фонду додаткові 895 мільйонів гривень на забезпечення киснем ліжкового фонду в лікарнях.

Про 5G. Кабінет Міністрів затвердив план розвитку технології 5G в Україні. Перші ліцензії можуть з’явитися вже за рік.

Ексклюзив ЕП

Ковід зачекає. Чому МОЗ використало лише третину коштів на боротьбу з пандемією

Незабаром кількість хворих на COVID-19 в Україні сягне пів мільйона, кількість померлих зростає, уряд планує нові карантинні обмеження. Натомість МОЗ для боротьби з вірусом використало лише третину від заявлених коштів з COVID-фонду. Що відбувається?