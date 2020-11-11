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5G - бути: Кабмін прийняв план розвитку технології в Україні

Середа, 11 листопада 2020, 15:05
 

У середу, 11 листопада, Кабінет Міністрів затвердив план розвитку технології 5G в Україні. Перші ліцензії можуть з’явитися вже за рік.

Про це заявили під час засідання Кабміну.

"При застосуванні 5G швидкість інтернету збільшується у 10-20 разів і можливо використовувати більшу кількість девайсів на одній площині, щоб використовувати інтернет", - розповів Віцепрем'єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Виконання плану триватиме більше року: "Треба створити групу експертів, провести науково-дослідницьку роботу і підготувати план уповільнення і розвитку діапазону".

Федоров зазначив, що перші ліцензії для операторів можуть з’явитися вже за рік-півтора.

Також у Міністерстві розраховують наступного року розгорнути експериментальні зони з 5G,  щоби протестувати технологію.

Економічна правда 

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5G Мінцифри

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