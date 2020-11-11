ЗМІ дізналися, проти кого будуть спрямовані нові санкції США щодо "Північного потоку-2"

Додаткові санкції США щодо проєкту "Північний потік-2" будуть спрямовані проти страхових і сертифікаційних компаній, залучених у будівництво газопроводу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, учасники переговорів у Палаті представників і Сенаті США досягли угоди про включення додаткових санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2" в проєкт закону про національну оборону 2021 року, який повинен бути прийнятий до кінця року.

Повідомляється, що санкції будуть спрямовані проти страхових і сертифікаційних компаній, які працюють з російськими кораблями із завершення проєкту.

Водночас сенатор від штату Нью-Джерсі Боб Менендес, головний демократ в сенатському комітеті з міжнародних відносин, заявив, що члени Конгресу хотіли "дати зрозуміти, що Німеччина, як союзник, і державні чиновники в Німеччині не підпадуть під такі санкції".

США намагаються заблокувати завершення будівництва "Північного потоку-2" через давні побоювання, що додаткові потоки російського газу збільшать політичний вплив Кремля на країни Європейського Союзу.

Перші санкції щодо "Північного потоку-2" були введені в кінці минулого року, незадовго до планового закінчення робіт. Через них проєкт покинула швейцарська компанія Allseas, що надала судно-трубоукладач.

Згодом йому знайшли заміну - російське судно "Академік Черський", однак у нього виникли проблеми через неможливість укласти договір страхування. Страхові компанії побоюються брати участь у проєкті через ризик потрапити під санкції США.

Європейська правда