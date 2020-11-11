Мільярд з "ковідних" коштів на дороги перейде лікарням

Кабінет Міністр постановив виділити з "ковідного" фонду додаткові 895 мільйонів гривень на забезпечення киснем ліжкового фонду в лікарнях.

Про це відомо з засідання Кабміну.

Міністерство охорони здоров’я попросило додаткові 895 млн грн для забезпечення подачі кисню у закладах, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Фінансування відбудеться з "фонду боротьби з COVID-19 як субвенція з державного бюджету в місцеві бюджети".

"Реалізація пропонується шляхом скорочення обсягу видатків розвитку за програмою розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення", - зазначив очільник МОЗ Максим Степанов.

Минулого місяця на забезпечення киснем 80% ліжкомісць було спрямовано 572 млн грн, зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Економічна правда