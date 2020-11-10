Новини 10 листопада: збитки держпідприємств, гроші з COVID-фонду, товарообіг

Про збитки держпідприємств. Після зміни урядом Зеленського керівників держпідприємств ті сумарно втратили 10 млрд грн: серед топ-3 підприємств, які отримали найбільші збитки після зміни керівника (прибуток у 2019 році впав порівняно з 2018), - "Аграрний фонд" (-3,4 млрд грн), Центренерго (-2,479 млрд грн) та ДП "Завод ім. Малишева" (-915 млн грн).

Про гроші з COVID-фонду. Станом на 6 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 уже використали 39 млрд грн (59% виділених коштів), з них на охорону здоров'я - 6,6 млрд грн із 16,3 млрд грн передбачених коштів.

Про товарообіг. За 10 місяців 2020 року товарообіг становить 82,7 мільярда доларів. Це на 8 мільярдів, або 9%, менше за минулорічні показники відповідного періоду.

Про вакцину. Фармкомпанія BioNTech, що напередодні заявила про 90% ефективності своєї вакцини, планує встановити ціну нижче типово ринкового рівня.

Про "друк грошей" і Милованова. Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив про необхідність емісії коштів для надання фінансування підприємствам на час пандемії.

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що "друк грошей" потрібен лише для підтримки бізнесу при запровадженні жорсткого локдауну на 2-4 тижні.

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