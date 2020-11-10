З COVID-фонду уже використали 39 мільярдів, з них на охорону здоров'я – 6,6 мільярда

Станом на 6 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 уже використали 39 млрд грн (59% виділених коштів), з них на охорону здоров'я - 6,6 млрд грн із 16,3 млрд грн передбачених коштів.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"У сфері охорони здоров'я з Фонду передбачено виділення 100 млн грн на закупівлю апаратів ШВЛ, з яких коштів використано 42 млн грн. Майже 3 млрд грн передбачено на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров'я, з яких наразі використано 709,7 млн грн.

На субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем спрямовано 571 млн грн. Також на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам витрачено 3,2 млрд грн з передбачених 6 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що крім коштів Фонду, заходи зі протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел. Зокрема, за програмою медичних гарантій, Національна служба здоров'я вже здійснила оплати закладам охорони здоровэя на суму понад 8 млрд грн за послуги, що пов'язані із лікуванням COVID-19.

Крім цьоо, станом на 5 листопада з коштів місцевих бюджетів витрачено 3,8 млрд грн на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19.

Нагадаємо:

З так званого "коронавірусного" фонду на доплати силовикам і медикам уряд витратив майже однакові суми коштів.

Економічна правда