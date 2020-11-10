Милованов передумав: Ексміністр економіки закликав уряд "друкувати гроші"

Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив про необхідність емісії коштів для надання фінансування підприємствам на час пандемії.

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова".

"Я зараз скажу те, що більшість економістів, які мене знають, будуть вважати неправильним і непопулярним… Я вважаю, що... потрібно закривати бізнеси і надавати їм фінансування. Фінансування в нас не вистачає зараз. По суті, це друк грошей", - заявив ексміністр економіки.

Він порадив подивитися на приклад урядів країн світу, зокрема США.

"Так - зовсім інша ситуація, набагато сильніші інституції. Але подивіться на всі країни - вони несуть шалені бюджетні дефіцити. Чому? Тому що вони підтримують економіку саме зараз", - заявив Милованов.

На його думку, введення жорсткого карантину на невеликий період і фінансова підтримка бізнесам, які будуть закриті, врятує ситуацію із поширенням коронавірусу.

"Все одно доведеться підтримувати економіку пізніше. І ще більше людей перехворіє. Тобто я за радикальний карантин зараз і за радикальну підтримку. Але короткостроково, точково для того, щоб повернути до нормальної ситуації", - резюмував Милованов.

Як відомо, при наданні центральному банку повноважень з ручного управління емісійним каналом у країнах зі слабкими інститутами існує велика ймовірність корупційного розподілу коштів. Крім того, такі рішення щодо фінансування окремих галузей економіки є характерною рисою командно-планової економіки, а не ринкової.

Нагадуємо:

Раніше Милованов у статті з економістом Юрієм Городніченком писав, що будь-які вигоди від "продуктивних емісій" мають короткостроковий характер, "тоді як втрати можуть бути руйнівними".

По-перше, метою НБУ є забезпечення стабільної купівельної спроможності гривні. Однак вірогідним наслідком "продуктивної емісії" є знецінення гривні і, як наслідок, вищий інфляційний тиск на національну валюту і потенційне зниження доходів населення.

По-друге, наслідки будь-якої експансивної монетарної політики є лише тимчасовими. У довгостроковій перспективі між емісією та рівнем безробіття зв'язку немає, згідно з аналізом Мілтона Фрідмана і Едмунда Фелпса.

По-третє, високий рівень корупції в значній мірі породжується повсюдним втручанням уряду в економіку, що створює можливості для хабарів, зловживання службовим становищем та інших форм корупції.

Автори нагадують, що на початку 1990 років наслідками "продуктивної емісії" стали гіперінфляція і крах економіки.

Економічна правда