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Держпідприємства втратили 10 млрд після заміни урядом Зеленського їхніх керівників – "Тексти"

Вівторок, 10 листопада 2020, 20:35
 
Центренерго

Після зміни урядом Зеленського керівників держпідприємств ті сумарно втратили 10 млрд грн: серед топ-3 підприємств, які отримали найбільші збитки після зміни керівника (прибуток у 2019 році впав порівняно з 2018), - "Аграрний фонд" (-3,4 млрд грн), Центренерго (-2,479 млрд грн) та ДП "Завод ім. Малишева" (-915 млн грн).

Про це йдеться у спільному проєкті видання "Тексти" та аналітиків системи YouControl.

Зазначається, що автори проєкту взяли 100 найбільших держпідприємств, вибрали з них ті, де після обрання Зеленського президентом уряд змінив керівників, та проаналізували, зріс їхній прибуток чи впав, порівнявши показники 2018 і докризового 2019 років.

 

Зокрема, серед топ-5 підприємств, які отримали найбільші збитки після зміни керівника, - "Аграрний фонд" (-3,4 млрд грн), Центренерго (-2,479 млрд грн) та ДП "Завод ім. Малишева" (-915 млн грн), а також - ДП "Обслуговування повітряного руху України" (-828 млн грн) та ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" (-234 млн грн).

"Якщо відкинути суперприбутковий Нафтогаз, то сумарні збитки всіх компаній у 2019 році становили 13,2 млрд порівняно з 2018 роком. Із них 10 млрд припадають на підприємства, де ЗЕвлада замінила керівників.

23 жовтня ми направили запити до топ-5 збиткових підприємств, щоб уточнити їхні дані щодо прибутку за 2018 та 2019 рр. Станом на день публікації матеріалу відповідь отримали лише від ПАТ "Центренерго", - йдеться у статті.

Серед держпідприємств, прибутки яких впали більш ніж на 30% після зміни керівників, окрім перерахованої вище п'ятірки, також, зокрема: ДП "Артемcіль" (-103 млн грн), ДП "Завод "Електроважмаш" (-82 млн грн), ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство" (-16 млн грн), ДП "Конярство України" (-8 млн грн).

 

Водночас серед підприємств, прибуток яких у 2019 році порівняно з 2018 після зміни керівників зріс більш ніж на 30%, - "Укрінмаш" (4 млн грн), "Укрспирт" (19 млн грн), ДП "Новатор" (21 млн грн), "Спецтехно-Експорт" (28 млн грн), АТ "Херсонська Теплоцентраль" (73 млн грн) та ДП "НВК Газотурбобудування "Зоря-Машпроект" (262 млн грн).

 

"Проблема з нашою держвласністю полягає не в наявності державних підприємств як таких, а у тому, що у них і досі стара радянська структура управління, що створена так, ніби манить менеджера вкрасти. Аби її зламати, і народилася ідея незалежних наглядових рад із іноземцями у складі, яку зараз критикує Зеленський.

Першочерговим завданням адекватної та раціональної влади є не продати працюючі підприємства якнайшвидше (бо є такі, що не працюють, і їх справді треба продавати), а налагодити ефективну роботу, щоб управління здійснювалося за сучасними принципами, які мінімізують корупційні ризики. А далі треба дивитися, що продавати, а що залишити державі повністю або частково", - підсумовують автори проєкту.

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держпідприємства збитки прибуток Зеленський

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