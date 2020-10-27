Новини 27 жовтня: ринок акцій США обвалився, ціни на газ зросли, держборг збільшився

Про ціни на газ. Ціна на природний газ у листопаді у рамках тарифу "Місячний" становитиме 6,33 грн за кубометр з ПДВ, в той час як у жовтні тариф становив 4,7 гривні.

Про готель "Дніпро". ВАКС зобов'язав НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про ймовірне зловживання владою та службовим становищем головою Фонду державного майна Дмитром Сенниченком під час продажу державного ПрАТ "Готель "Дніпро".

Про американські ринки. На закритті торгів 26 жовтня індекс Dow Jones (включає 30 найбільших компаній США, які торгуються на біржі) упав на 2,3% або 650,19 пункта, для індекса Dow Jones понеділок став найгіршим днем з початку вересня.

Про держборг. Державний та гарантований борг України зріс на 4,6 мільярда гривень, натомість у доларовому еквіваленті зменшився на 2,3 мільярда.

Про Приватбанк. Печерський суд задовольнив клопотання Ігоря Коломойського та зобов'язав СБУ і НАБУ надати звіти криміналістичного аудиту Приватбанку детективним агентством Kroll. У ньому йдеться про завдання збитків у 5,5 мільярди доларів у період приватизації.

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