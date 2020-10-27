Печерський суд витребував у СБУ і НАБУ звіти аудиту Приватбанку

У відповідь на клопотання Ігоря Коломойського Печерський суд задовольнив клопотання Ігоря Коломойського та зобов'язав СБУ і НАБУ надати звіти криміналістичного аудиту Приватбанку детективним агентством Kroll. У ньому йдеться про завдання збитків у 5,5 мільярди доларів у період приватизації.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на Єдиний держреєстр судових рішень.

Аудит Kroll охоплював 10 років діяльності банку. У звіті, який НБУ представив на початку 2018 року, йдеться зокрема про тіньову банківську структуру всередині ПАТ "Приватбанк", фальсифікацію даних про фінансовий стан та пов’язаних із відмиванням грошей осіб.

Раніше на вимогу Коломойського суд вже витребував матеріали звіту у НБУ у квітні 2018 року, а також у травні 2020.

Нагадаємо:

У 2018 році НБУ представило результати аудиту, згідно якого збитки, завдані Приватбанку внаслідок шахрайських дій на користь екс-акціонерів, сягають 5,5 мільярда доларів.

19 грудня 2017 року Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або ними контролюються.

9 червня 2020 року Солом’янський суд залишив без розгляду позов Ігоря Коломойського до НБУ, Приватбанку та Мінфіну щодо визнання недійсними укладені договори з компаніями-аудиторами Приватбанку.

Наразі колишній акціонер Приватбанку Геннадій Боголюбов судиться з Мінфіном та НБУ щодо націоналізації фінустанови.