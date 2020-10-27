"Нафтогаз" у листопаді підвищить ціни на газ для населення

Ціна на природний газ у листопаді у рамках тарифу "Місячний" становитиме 6,33 грн/кубометрів з ПДВ (без вартості розподілу), для клієнтів, які у листопаді підключать тариф "Річний", ціна газу на наступні 12 місяців становитиме 6,45 грн/куб.м з ПДВ (без вартості розподілу).

Про це повідомляє прес-служба ГК "Нафтогаз України".

"Натомість, клієнти, які підключили тариф "Річний" в попередні періоди продовжуватимуть сплачувати за газ по ціні, яку зафіксували при переході на річний тариф.

Зазначений тариф дає змогу застрахуватися від подальших цінових коливань та зробити витрати на газ планомірними. Однакові щомісячні платежі в рамках тарифу "Річний" допоможуть знизити фінансове навантаження на сімейний бюджет в опалювальний період, коли споживання газу більше, а ціна на нього вища, ніж у міжсезоння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зміни цін на газ обумовлені сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо.

Нагадаємо:

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" зберегла ціни на газ на жовтень на поточному рівні - 4,7 грн/кубометр у рамках пакету "Місячний" та 5,24грн/кубометр у рамках тарифу "Річний".

Економічна правда