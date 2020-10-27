Різкий ріст інфікованих: американський індекс показав найгірший день з початку вересня

На закритті торгів 26 жовтня індекс Dow Jones (включає 30 найбільших компаній США, які торгуються на біржі) упав на 2,3% або 650,19 пункта, для індекса Dow Jones понеділок став найгіршим днем з початку вересня.

Про це повідомляє CNBC.

При цьому, індекс S&P 500 (об'єднує 500 найбільших компаній США, які торгуються на біржі) втратив 1,9%, це найбільше падіння за місяць. Індекс Nasdaq (компанії, які торгуються на однойменній біржі) знизився на 1,6%.

Як зазначає CNBC, обвал індексів стався на тлі різкого зростання кількості інфікованих коронавірусом у США.

За даними телеканалу, середня кількість нових заражень у США за останній тиждень досягла рекордної позначки у 68 767 осіб на добу.

Як пише видання, падіння індексів також могло бути спровоковане припиненням переговорів між республіканцями і демократами про заходи стимулювання американської економіки.

Аналітики прогнозують, що рішення з цього питання, можливо, не буде прийнято до президентських виборів в країні 3 листопада.

Як зазначає Forbes, сукупні статки 10 найбагатших мільярдерів світу у понеділок скоротились більш ніж на 17,5 млрд доларів.

Єдиним бізнесменом з першої десятки, чий капітал не зменшився, став засновник Amazon Джефф Безос, його статки в понеділок зросли на 0,08% (плюс 144 млн доларів)

Зокрема, президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно і його сім'я втратили 1,7 млрд доларів, співзасновник Microsoft Білл Гейтс - також мінус 1,7 млрд доларів.

Засновник і гендиректор Facebook Марк Цукерберг втратив 2,8 млрд доларів, а засновник Tesla Ілон Маск 66 млн доларів.

Економічна правда