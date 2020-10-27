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Сума держборгу зросла на 4,6 мільярда – Мінфін

Вівторок, 27 жовтня 2020, 15:30
 

Державний та гарантований борг України зріс на 4,6 мільярда гривень, натомість у доларовому еквіваленті зменшився на 2,3 мільярда.

Про це зазначається в інформаційній довідці Мінфіну.

Станом на 30 вересня державний та гарантований державою борг становив 2,4 трильйона гривень, або 82,9 мільярда доларів. 

З них державного боргу - понад 2 трильйона гривень, або 73 мільярди доларів. Це - 88% загальної суми боргу. Зі структури держборгу зовнішній становив 1,2 трильйона гривень (42 мільярда доларів), внутрішній - 878 мільярдів гривень (31 мільярд доларів). 

Гарантований державою борг становив 280 мільярдів гривень, або 9,9 мільярда доларів. У тому числі зовнішнього гарантованого боргу - 256 мільярдів гривень (9 мільярдів доларів), внутрішнього - 24 мільярди гривень (0,9 мільярдів доларів).

Нагадаємо, у серпні держборг зменшився на 16,9 мільярдів гривень, проте виріс на 0,05 мільярдів у доларовому еквіваленті.

Економічна правда

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Мінфін держборг

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