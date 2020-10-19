НБУ майже в 9 разів скоротив продаж валюти на міжбанку

Нацбанк на міжбанківському ринку 12-16 жовтня продав всього 1 млн доларів.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані НБУ.

Зазначається, що всю суму НБУ продав у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

Водночас центробанк п'ятий тиждень поспіль не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Загалом з початку року Нацбанк купив валюти на міжбанку на 4,509 млрд доларів і продав на 3,584 млрд доларів. З початку 2020 року чиста купівля валюти НБУ склала 925,3 млн доларів.

Нагадаємо:

Інтервенції НБУ з продажу валюти на міжбанку 5-9 жовтня через зменшення попиту становили всього 8,7 млн доларів.

28 вересня - 2 жовтня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 51,1 млн доларів.

21-25 вересня Нацбанк продав на міжбанківському валютному ринку 160,5 млн доларів.

Протягом 14-18 вересня Нацбанк продав на міжбанківському ринку 71 млн доларів.

15 вересня Національний банк вперше з липня продав 35 мільйонів доларів з резервів для згладжування курсових коливань.