Новини 25 вересня: авіаперельоти Зеленського, РНБО і "Вконтакте", безробіття

Про авіаперельоти Зеленського. На перельоти делегацій за участю президента Володимира Зеленського з початку 2020 року Державне управління справами витратило 13,98 млн грн.

Про РНБО і "Вконтакте". Рада національної безпеки і оборони України має намір поставити на облік у правоохоронних органах усіх українців, які користуються забороненою російською соцмережею "ВКонтакте".

Про безробіття. Рівень безробіття в Україні в другому кварталі 2020 року зріс на 1,3 п.п. – до 9,9% з 8,6% у першому кварталі.

Про банк "Аркада". Національний банк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ "АРКАДА".

Про державні сільгоспземлі. Обсяг державних сільгоспземель становить не 10,5 мільйонів гектар, як офіційно вважається, а менше 7 мільйонів гектар.

Про держборг. Станом на 31 серпня 2020 року державний та гарантований державою борг України становив 2 338,18 млрд грн або 85,10 млрд доларів, протягом серпня сума боргу у гривневому еквіваленті зменшилась на 16,9 млрд грн, а у доларовому - збільшилась на 0,05 млрд доларів.

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Урбаніст Том ван Арман. Як Києву стати "розумним" містом

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