Всі розділи
Укр / Рус

Мінфін: У серпні держборг у гривневому еквіваленті зменшився, а у доларовому – виріс

П'ятниця, 25 вересня 2020, 17:55
 

Станом на 31 серпня 2020 року державний та гарантований державою борг України становив 2 338,18 млрд грн або 85,10 млрд доларів, протягом серпня сума боргу у гривневому еквіваленті зменшилась на 16,9 млрд грн, а у доларовому - збільшилась на 0,05 млрд доларів.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зазначається, що станом на кінець серпня державний та гарантований державою зовнішній борг становив 1 452 млрд грн (62,10% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 52,85 млрд доларів.

Державний та гарантований державою внутрішній борг - 886,18 млрд грн (37,90%) або 32,25 млрд доларів.

Державний борг України становив 2 060,74 млрд грн (88,13 % від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 75 млрд доларів.

Державний зовнішній борг становив 1 195,93 млрд грн (51,15% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 43,53 млрд доларів.

Державний внутрішній борг становив 864,80 млрд грн (36,99% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 31,48 млрд доларів.

Гарантований державою борг становив 277,44 млрд грн (11,87%) або 10,10 млрд дол, в тому числі: гарантований державою зовнішній борг - 256,07 млрд грн (10,95%) або 9,32 млрд дол., гарантований державою внутрішній борг - 21,38 млрд грн (0,91%) або 0,78 млрд дол.

Нагадаємо:

За підсумками другого кварталу 2020 року валовий зовнішній борг України зріс на 2,5 мільярда доларів, а з початку року – на 1,1 мільярда.

У Мінфіні заявили, що очікують зниження держборгу у наступному році на 3,4 в.п. до 64,6 в.п.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

держборг Мінфін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна наростила зовнішній борг на 2,5 мільярда доларів 18 вересня 2020, 16:15
Україна погасила 2,1 мільярда доларів боргів за один день 2 вересня 2020, 09:00
Скільки Україні потрібно позичити коштів у 2020 році 27 липня 2020, 19:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!