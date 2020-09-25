Мінфін: У серпні держборг у гривневому еквіваленті зменшився, а у доларовому – виріс

Станом на 31 серпня 2020 року державний та гарантований державою борг України становив 2 338,18 млрд грн або 85,10 млрд доларів, протягом серпня сума боргу у гривневому еквіваленті зменшилась на 16,9 млрд грн, а у доларовому - збільшилась на 0,05 млрд доларів.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зазначається, що станом на кінець серпня державний та гарантований державою зовнішній борг становив 1 452 млрд грн (62,10% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 52,85 млрд доларів.

Державний та гарантований державою внутрішній борг - 886,18 млрд грн (37,90%) або 32,25 млрд доларів.

Державний борг України становив 2 060,74 млрд грн (88,13 % від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 75 млрд доларів.

Державний зовнішній борг становив 1 195,93 млрд грн (51,15% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 43,53 млрд доларів.

Державний внутрішній борг становив 864,80 млрд грн (36,99% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 31,48 млрд доларів.

Гарантований державою борг становив 277,44 млрд грн (11,87%) або 10,10 млрд дол, в тому числі: гарантований державою зовнішній борг - 256,07 млрд грн (10,95%) або 9,32 млрд дол., гарантований державою внутрішній борг - 21,38 млрд грн (0,91%) або 0,78 млрд дол.

Нагадаємо:

За підсумками другого кварталу 2020 року валовий зовнішній борг України зріс на 2,5 мільярда доларів, а з початку року – на 1,1 мільярда.