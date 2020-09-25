В Україні побільшало безробітних

Рівень безробіття в Україні в другому кварталі 2020 року зріс на 1,3 п.п. – до 9,9% з 8,6% у першому кварталі.

Про це йдеться у даних Державної служби статистики.

Загалом безробітними є 1,7 мільйона українців. Кількість зайнятого населення у віці 15-70 років у другому кварталі 2020 року становила 15,6 мільйона осіб.

Рівень безробіття в Україні в січні-березні 2020 року у порівнянні з 4-м кварталом 2019 року скоротився на 0,1 п.п. – до 8,6% з 8,7%.

Згідно з макроекономічним прогнозом уряду на найближчі три роки, рівень безробіття для населення віком від 15 до 70 років прогнозується на рівні 9,2% у 2021 році, 8,5% у 2022 році та 8% у 2023 році.

Нагадуємо:

З початку дії карантину статус безробітного отримали 444,4 тисяч українців, загалом станом на 31 серпня кількість безробітних становила 477,7 тисяч громадян - це на 73 % більше, ніж станом на цю ж дату минулого року.

До 3,1 млн українців або 17% від робочої сили на піку карантину знаходились у стані прихованого безробіття - зайнятість цих людей була зменшена або вони були відправлені у неоплачувану відпустку.

Національний банк очікує, що рівень безробіття у 2020 році сягне 10%, а не 9,5%, які НБУ прогнозував у квітні.

Економічна правда