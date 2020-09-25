Державних сільгоспземель вже не 10 мільйонів гектар, а менше 7 - голова Держгеокадастру

Обсяг державних сільгоспземель становить не 10,5 мільйонів гектар, як офіційно вважається, а менше 7 мільйонів гектар.

Про це повідомив голова Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко під час дискусії в Київській Школі Економіці.

Також Лещенко заявив, що щодо відповідальних за державну інвентаризацію, яка визначила такі площі, вже відкрито кримінальне провадження, про яке він детальніше розповість згодом.

Експерти КШЕ підрахували, що тільки по безоплатній приватизації в місяць в середньому "уходить" по 10 тис га.

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