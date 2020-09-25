Авіаперельоти Зеленського обійшлись платникам податків в 14 мільйонів

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На перельоти делегацій за участю президента Володимира Зеленського з початку 2020 року Державне управління справами витратило 13,98 млн грн.

Про це свідчать данні єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua

Найбільші витрати були пов'язані з перельотом за маршрутом "Київ-Цюріх-Тель-Авів-Київ" в січні – понад 2,5 млн грн. Ще в 1,05 млн грн обійшовся платникам податків переліт Володимира Зеленського на Мюнхенську конференцію в лютому.

Вартість послуг з авіаперельоту до Риму на зустріч з Папою Римським склала 998 тис грн.

Послуги з авіаперевезення президента Володимира Зеленського надає Державне авіаційне підприємство "Україна", яке перебуває в управлінні Державного управління справами.

Економічна правда