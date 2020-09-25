Урбаніст Том ван Арман. Як Києву стати "розумним" містом

З якого моменту місто вважається "розумним", як це визначити та чому Києву потрібно більше експериментувати.

Київ займає третє місце в Європі по рівню заторів, система громадського транспорту деградує, місто страждає через хаотичну незаконну забудову, застарілу соціальну інфраструктуру, екологічні виклики, низьку енергетичну ефективність житлового фонду і підприємств.

Чи можна вирішити ці проблеми за допомогою технологій "розумного" міста?

На це та інші питання ЕП відповів Том ван Арман, засновник та директор консалтингової компанії в сфері містобудування TAPP-Smart City Strategy, архітектор, урбаніст з Нідерландів і спікер міжнародного форуму Kyiv Smart City Forum 2020, який незабаром відбудеться в Києві.

— З якого моменту ми можемо називати місто "розумним"?

— На мою думку, є два основні показники справді розумного міста. По-перше, це інклюзивність (рівний доступ всіх мешканців міста до міської інфраструктури, – ЕП). Чи є будівельна та цифрова інфраструктура інклюзивними? Чи узгоджуються ділові, політичні, технічні та соціальні цілі?

Другий показник – це відкритість. Чи доступний процес розвитку міста різним верствам населення? Чи відкривають та обмінюються даними органи влади? Чи можуть громадяни за допомогою цифрових сервісів контролювати розвиток свого міста?

— Чи є, наприклад, Амстердам "розумним" містом?

— Амстердам є розумним містом вже 500 років. З часів Відродження Амстердам завжди був містом релігійних, політичних, соціальних та економічних потрясінь. Зі швидкими темпами розвитку 21 століття місто також стрімко розвивається, впроваджує цифрові експерименти й адаптує концепції та рішення з урахуванням суспільних інтересів.

— Як визначити ступінь "розумності" міста? Які міста у світі є найкращими прикладами "розумного міста" для вас?

— Існує багато способів оцінювання "розумного" міста. Наприклад, міста можуть класифікуватися за стійкістю, інтелектом, відкритістю, інтеграцією, управлінням, міською інноваційністю, колаборацією або інноваціями у сфері послуг.

На жаль, я не можу говорити про Київ, адже не реалізував тут проєкти, але можу назвати чотири найпопулярніші smart-міста, які приходять мені на думку.

Барселона. Місто має 22 програми smart-міста у 12 галузях, серед яких охорона навколишнього середовища, мобільність, захист водних ресурсів, управління відходами і т.д.

Гельсінкі. У 2011 році було створено відкриту цифрову платформу під назвою Helsinki Region Infoshare, завдяки якій громадяни мають змогу брати участь у проєктах "розумного міста". Жителі Гельсінкі можуть знайти будь-яку інформацію, використовуючи відкриті платформи даних, а місто постійно інвестує у сфери, які на думку громадян потребують вдосконалення.

Лондон. Там розробили стратегію відкритих даних за допомогою Ініціатив відкритості міст та диверсифікації служб Smart City із залученням громадян. При цьому Лондон активно заохочує до співпраці стартапи.

Сінгапур. Запроваджено потужну дієву програму Nation-led Smart City Governance. Вона створює інфраструктуру для взаємодії громадян з керівництвом міста та покращує життєдіяльність Сінгапуру за допомогою відкритих даних.

— Як в Амстердамі визначають, які "розумні" рішення потрібно запроваджувати та які з них будуть ефективно працювати?

— Зовсім недавно ми стали лідерами в адаптації територій для створення нових робочих місць та творчих майданчиків для студентів, художників, підприємців та стартаперів.

Є безліч прикладів, коли голландці дуже швидко перетворювали занедбані площі на продуктивні та прибуткові осередки. Вони називаються Amsterdam Broedplaatsen (осередки творчої індустрії).

Ці осередки наче живі лабораторії. Вони дають місту можливість досліджувати безліч розумних енергетичних рішень та моделей мобільності для тестування в громадському просторі.

Наприклад, Schoonship, найміцніше мобільне ком’юніті в Європі, або De Ceuvel – міська платформа для інновацій, експериментів та творчості. І моє улюблене – The Living Lab Marineterrein Amsterdam – внутрішньоміський тестовий майданчик для навколишнього середовища.

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— Якою має бути роль міської влади у впровадженні розумних міських рішень, і якою повинна бути роль мешканців міста?

— Владі не варто думати, що вони можуть подолати проблеми XXI століття, мислячи як у XX-му. Треба більше експериментувати та створювати майданчики для випробовування нових рішень, щоб громадськість могла зрозуміти, як усі ці інновації чи технології змінять їхнє повсякденне життя.

— Які рішення інтелектуального міста є найбільш популярними сьогодні з точки зору масового впровадження в містах Європейського Союзу?

— Однією з найбільш популярних тенденцій у містах є створення так званих Open Data департаментів. Місто створює департамент даних з відкритим доступом, щоб їх могли вивчити підприємці та стартапери і запропонувати інноваційні рішення для міста.

За допомогою відкритих та стандартизованих комплексів даних бізнес має можливість покращити муніципальну економіку, досягти продовольчої, ресурсної та енергетичної незалежності.

— Які "розумні" міські туристичні рішення ви б рекомендували впровадити в Києві для стимулювання туристичної галузі міста?

— Робіть те, що ми робили тут, в Амстердамі! Ми організували двотижневий хакатон (форум для розробників, під час якого фахівці з різних областей розробки програмного забезпечення спільно вирішують будь-яку проблему на час, – ЕП), який надав програмістам, розробникам бізнесу, дизайнерам та лідерам громади доступ до даних щодо транспорту, готелів, музеїв, туризму та телекомунікацій.

На цьому хакатоні ми придумали 12 життєздатних рішень, які вже впроваджуємо в життя.

— За якими критеріями мешканці міста повинні оцінювати ефективність дій міської влади щодо впровадження певних рішень "розумного" міста?

— Дуже просто. Критерії мають базуватися на тому, чи це поліпшує їхнє життя, чи полегшує роботу та чи покращує місто. Громада повинна визначати цінності та принципи, які повинні захищати їхнє місто. Тут, в Амстердамі, ми використовуємо маніфест TADA, за яким все контролюють люди. Він відкритий і прозорий для всіх.

— Які сьогодні найбільш прибуткові бізнес-моделі міського/приватного партнерства в сфері впровадження рішень "розумного" міста?

— Перш за все, технології розумного міста не повинні бути для вигоди. Ці технології слід застосовувати лише для задоволення суспільних інтересів, а не для збагачення окремих осіб. Ніхто не повинен приховувати дані від громадськості з метою заробітку.

Моя компанія має просту бізнес-модель збереження відкритого вихідного коду та даних – наприклад, ми розробили першу у світі відкриту систему моніторингу натовпу. Спеціальна програма вимірює щільність людей у натовпі, що дуже важливо в період коронавірусу. Зробивши цю систему безкоштовною та доступною для органів місцевого самоврядування, ми допомагаємо зберігати громадськість здоровою та продуктивною.

— Які "розумні" рішення, на вашу думку, повинен реалізувати Київ якомога швидше?

— Не думайте над цим. Краще подумайте, що у вашому місті найбільший виклик для громадян, і яке найдешевше та найшвидше рішення, щоб цей виклик подолати. Воно має бути методологічно простим, щоб швидко "піти в народ". Простіше кажучи, ви маєте почати "завтра ж" і результати мають бути швидкі і довготривалі.