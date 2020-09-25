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В РНБО пригрозили користувачам "Вконтакте" спецобліком і "проблемами" з поліцією

П'ятниця, 25 вересня 2020, 13:20
 

Рада національної безпеки і оборони України має намір поставити на облік у правоохоронних органах усіх українців, які користуються забороненою російською соцмережею "ВКонтакте".

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов та заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров на онлайн-конференції "Перспективи діджиталізації країни та ризики кібербезпеки" 25 вересня

Пряма мова Данілова: "Я хотів би звернути увагу на користувачів, які користуються цим ресурсом, який є забороненим. Це має бути їхня відповідальність – нащо вони це роблять і для чого вони це роблять. Справа в тому, що зараз та система, яка починає працювати, – про всіх цих користувачів будемо мати розуміння, вони будуть усі на обліку знаходитися.

І якщо вони й надалі будуть поширювати російський контент на теренах країни, то вони будуть мати певні проблеми вже безпосередньо з нашою Нацполіцією, з нашими силовими структурами".

Пряма мова Гончарова: "Повністю погоджуюся з думкою Олексія В’ячеславовича (Данілова – ред.), що це в першу має бути відповідальність користувачів. Вони повинні розуміти, що також порушують законодавство. І дійсно наші співробітники з колегами інших силових структур працюють над питанням закриття доступу до зазначеної мережі".  

Деталі: Данілов нагадав, що "Вконтакте" заборонена на території України. Він зазначив, що РНБО займається цим питанням і спільно з міжнародними партнерами планують вирішити цю проблему найближчим часом.

Ірина Балачук, УП

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