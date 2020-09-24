У НБУ очікують фактичний дефіцит бюджету у 2020 році на рівні 6-6,5% ВВП

У Нацбанку очікують фактичного дефіциту бюджету у 2020 році на рівні 6-6,5% ВВП замість закладених у прогнозі 7,5%.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

"Дефіцит бюджету в цьому році у нас закладений на рівні в 7,5% ВВП. Це абсолютно правильно з точки зору контрциклічності. Але судячи з усього, фактичний дефіцит буде нижче. Ми оцінюємо, що дефіцит бюджету буде в районі 6-6,5% ВВП", - розповів Сологуб.

За його словами, бюджетний дефіцит знизився нижче прогнозного у зв'язку з сильним недофінансуванням існуючих витрат.

"Наверстати їх в останні місяці буде непросто з урахуванням можливостей фінансування", - додав він.

Нагадаємо:

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації розкритикували проєкт держбюджету на 2021 рік, зокрема, вважають категорично неприйнятним збільшення податків та зборів задля збалансування бюджетних надходжень.

Читайте також: Бюджет 2021. Які зміни уряд запланував для українців на наступний рік