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В ЄС готові надати 1,2 мільярда євро Україні, але чекають конструктиву від роботи з МВФ

Вівторок, 22 вересня 2020, 16:53
 

Європейський Союз готовий надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, але для цього їй треба конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і виконати вимоги, що стосуються верховенства права.

Про це заявив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель передає Інтерфакс-Україна.

"Ми також готові надати 1,2 млрд макрофінансової допомоги для того, щоб допомогти вирішенню проблем, які пов'язані з економічним спадом, який був викликаний пандемією, але для цього Україні необхідно конструктивно взаємодіяти з МВФ а також виконати всі ті вимоги, які стосуються посилення верховенства права в Україні ", - сказав він на спільній з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою прес-конференції.

Нагадуємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співпраця з МВФ є обов'язковою для України у 2021 році, водночас він не володіє даними, що наступний транш МВФ може надійти у грудні 2020-го. Також він очікує, що місія Міжнародного валютного фонду може прибути в Україну у жовтні-листопаді 2020 року.

Представники МВФ нагадують про важливість нової антикорупційної інфраструктури в Україні, і поки не можуть назвати дату місії для траншу stand by.

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Кабмін повністю виконує ті структурні маяки, які передбачає програма співпраці з МВФ, в уряді очікують до кінця року отримати заплановані транші.

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що свіжий макропрогноз Нацбанку побудований на припущенні, що другому траншу від МВФ у цьому році бути.

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

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