Голова Мінфіну про МВФ: Очікуємо до кінця року отримати заплановані транші

Кабмін повністю виконує ті структурні маяки, які передбачає програма співпраці з МВФ, в уряді очікують до кінця року отримати заплановані транші.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, звітуючи на засіданні фінансового комітету ВР.

"Щодо стану переговорів з МВФ - ми на сьогоднішній момент на постійному контакті з європейським департаментом, вчора були зустрічі на високому рівні, обговорювали переспективи бюджету-2021, ключові питання Місії.

Останні місяці ми постійно спілкувались з місією МВФ і щодо аудиту фонду боротьби з COVID та наших структурних маяків", - сказав Марченко.

"На сьогоднішній момент ми вважаємо, що ми повністю виконуємо ті структурні маяки, які ми передбачали: уже затверджено план по скороченню непрацюючих кредитів, уже є постанова НКРЕКП про спрощення з 1 липня зміни постачальника газу.

Щодо реформи Податкової і митниці і реорганізації їх в одну юрособу - зараз ми на фінальній стадії", - додав він.

"Ми сподіваємось, що найближчим часом місія фонду прийме рішення про перегляд програми. Очікуємо до кінця року отримати заплановані транші", - підкреслив міністр.

Нагадуємо:

Міжнародний валютний фонд планує продовжити співпрацю з Україною у рамках програми stand-by, але у МВФ не кажуть, коли чекати наступного траншу кредиту.

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що свіжий макропрогноз Нацбанку побудований на припущенні, що другому траншу від МВФ у цьому році бути.

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум з Україною по програмі stand-by, який дасть змогу отримати решту коштів від МВФ після першого траншу, тобто 2,9 мільярда доларів.

Україна повністю отримала 2,1 млрд доларів першого траншу від МВФ - перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 млрд доларів.

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Економічна правда