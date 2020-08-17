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Шевченко розповів, коли чекати другого траншу МВФ

Понеділок, 17 серпня 2020, 13:30
 

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що свіжий макропрогноз Нацбанку побудований на припущенні, що другому траншу від МВФ у цьому році бути.

Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Я вважаю, що на даний час ми успішно рухаємося по виконанню положень Меморандуму, зокрема структурних маяків. Ми знаходимося в постійному діалозі як з МВФ, так і з іншими нашими міжнародними партнерами. Вважаю, що продовження позитивної динаміки співпраці стане запорукою для отримання наступних траншів протягом поточного року", - розповів Шевченко.

Водночас він не назвав точних дат отримання другого траншу, зазначивши, що "зараз відпускний сезон".

"Точні дати будуть зрозумілі ближче до кінця серпня", - додав Шевченко.

Нагадуємо:

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум з Україною по програмі stand-by, який дасть змогу отримати решту коштів від МВФ після першого траншу, тобто 2,9 мільярда доларів.

Україна повністю отримала 2,1 млрд доларів першого траншу від МВФ - перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 млрд доларів.

Рекомендуємо почитати: Інсайди програми з МВФ: що отримає Україна

Бюджет, тарифи, зменшення кількості ФОПів: що передбачає новий меморандум з МВФ

Економічна правда

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НБУ Кирило Шевченко МВФ

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