Україна направила лист до МВФ із зверненням щодо початку роботи місії в онлайні

Кабінет міністрів направив лист на адресу директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої із зверненням щодо початку роботи в онлайн-режимі місії в Україні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 21 вересня під час онлайн-зустріч із Директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

Також були присутні міністр фінансів Сергій Марченко та голова Національного банку Кирило Шевченко.

Шмигаль привітав Каммера з нещодавнім призначенням на посаду та запевнив, що продовження співпраці з МВФ є одним із важливих пріоритетів роботи і президента, і уряду.

"Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ, що надається у непрості для всього світу часи", — сказав прем’єр-міністр.

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Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співпраця з МВФ є обов'язковою для України у 2021 році, водночас він не володіє даними, що наступний транш МВФ може надійти у грудні 2020-го.

Представники МВФ нагадують про важливість нової антикорупційної інфраструктури в Україні, і поки не можуть назвати дату місії для траншу stand by.

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Кабмін повністю виконує ті структурні маяки, які передбачає програма співпраці з МВФ, в уряді очікують до кінця року отримати заплановані транші.

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що свіжий макропрогноз Нацбанку побудований на припущенні, що другому траншу від МВФ у цьому році бути.

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.