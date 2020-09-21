У 2021 році кожна 8-ма гривня держбюджету піде на сплату відсотків по боргах – експерти

Значний дефіцит держбюджету, запланований на 2021 рік (6% ВВП), призведе до подальшого збільшення потреб у залученні боргового фінансування - протягом 2021 року Мінфіну потрібно буде залучити 702 млрд грн боргів, аби профінансувати дефіцит, та погасити старі борги.

Про це повідомляє у Telegram Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки,

Водночас у 2020 році, із рекордним обсягом дефіциту (7,5% ВВП), Мінфінові потрібно запозичити з різних джерел 642 млрд грн.

"У свою чергу, це значно збільшить вартість обслуговування держборгу у наступні роки. Так, у 2021 році вартість обслуговування держборгу зросте майже на чверть, і коштуватиме бюджету 160 млрд грн (або 12% видатків). У 2020 році це 141 млрд грн, або 11,1% видаткової частини бюджету", - підкреслюють економісти.

Нагадаємо:

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації розкритикували проєкт держбюджету на 2021 рік, зокрема, вважають категорично неприйнятним збільшення податків та зборів задля збалансування бюджетних надходжень.

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