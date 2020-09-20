Новини вихідних: транш МВФ, дефолт, гроші з COVID-фонду

Про транш МВФ. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співпраця з МВФ є обов'язковою для України у 2021 році, водночас він не володіє даними, що наступний транш МВФ може надійти у грудні 2020-го.

Про дефолт. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в українському уряді виключають можливість дефолту.

Про гроші з COVID-фонду. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що із 66 мільярдів гривень COVID-фонду навіть із дорогами використано 23 мільярди, а на дороги використано менше ніж 10 млрд грн.

Про видатки на Офіс Зеленського. Голова Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до керівництва Мінфіну та Держуправління справами з проханням пропрацювати проєкт держбюджету-2021 для розумного скорочення видатків на забезпечення діяльності Офісу президента.

Про кадрові зміни в Кабміні і бюджет-2021. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що вважає недоцільними кадрові зміни в економічному блоці уряду під час затвердження держбюджету-2021.

Про TikTok. Президент США Дональд Трамп заявив, що схвалив угоду між ByteDance Ltd і американськими фірмами Oracle і Walmart, яка дозволить китайському додатку для обміну відео TikTok продовжити роботу у Сполучених Штатах Америки.

Американські компанії Oracle і Walmart можуть виплатити китайській ByteDance Ltd. сумарно 12 млрд доларів за покупку американського сегменту додатку TikTok.

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