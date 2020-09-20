ЗМІ: Oracle і Walmart можуть заплатити за американський сегмент TikTok 12 млрд доларів

Американські компанії Oracle і Walmart можуть виплатити китайській ByteDance Ltd. сумарно 12 млрд доларів за покупку американського сегменту додатку TikTok.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що відповідно до угоди, схваленої президентом США Дональдом Трампом, компанії можуть купити пакети акцій розміром 12,5% і 7,5%.

Водночас компанія-власник ByteDance добивається оцінки TikTok у 60 млрд доларів.

За словами джерела агентства, остаточна оцінка вартості додатку ще не встановлена, Пекін також ще не схвалив угоду.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що схвалив угоду між ByteDance Ltd і американськими фірмами Oracle і Walmart, яка дозволить китайському додатку для обміну відео TikTok продовжити роботу у Сполучених Штатах Америки.

Трамп заявив, що схвалив угоду між Oracle Corp., Walmart Inc. і ByteDance Ltd. щодо створення нової компанії під назвою TikTok Global для запуску додатка для обміну відео в США: "Я благословив цю угоду. Я схвалюю угоду концептуально".

У рамках домовленості, як повідомив Трамп журналістам у Білому домі, компанії погодилися внести 5 мільярдів доларів до фонду освіти.

Умови угоди має схвалити Комітет з іноземних інвестицій в США.

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Економічна правда