Можливість дефолту виключається – міністр фінансів

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в українському уряді виключають можливість дефолту.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Виключається (можливість дефолту - ред.)… Я простий наведу приклад. Ви живете на майданчику із сусідами. Ви прийшли до них одного разу і кажете: позичте мені гроші - мені потрібно купити холодильник. Сусіди скинулися - ви купили холодильник.

І через якийсь час ви не можете віддати всю суму й пропонуєте віддати половину.

Сусіди кажуть: ти ж наш сусід, добре, вибачимо. І Аргентина так робила 9 разів. Як ви думаєте, чи можна 9 разів обманювати своїх сусідів? Це нормальна практика? Я вважаю, що навіть один раз, якщо ви так зробите, наступного разу вам просто двері не відкриють", - зазначив міністр.

За його словами, це не та практика, яку варто копіювати і про яку варто говорити.

"Коли про це кажуть шановні народні депутати, то у мене волосся стає дибки. Думаю: добре, це можна зробити раз, а потім забудьте про все інше років на 5. Вам не буде ніхто довіряти. Ми це вже проходили, до речі", - підкреслив Марченко.

Нагадаємо:

За період з квітня по грудень 2020 року Україні треба виплатити по боргах 299 млрд грн, які поділяються на 5 умовних груп платежів, дефолт по яким неможливий.

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