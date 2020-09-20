Марченко розповів, скільки витрачено коштів із COVID-фонду

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що із 66 мільярдів гривень COVID-фонду навіть із дорогами використано 23 мільярди, а на дороги використано менше ніж 10 млрд грн.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я вам скажу прості цифри. З 66 мільярдів коштів фонду навіть із дорогами використано 23. На дороги використано менше ніж 10. Питання стоїть в ефективності використання цих коштів і можливості деяких міністерств правильно розпоряджатися бюджетними видатками.

Тобто було б гірше, я вам поясню, якщо б у місяці ми половину коштів фонду використали, а половину не використали, і виникло питання, чому ж ми не ухвалили в той період часу ті рішення, які дозволили б нам більш ефективно розпоряджатися державними фінансами", - підкреслив міністр.

"Тому що в грудні дороги вже ніхто не побудував би. А зараз ми можемо казати, що і мали можливість фонд більш ефективно використати", - додав він.

Нагадаємо:

У Мінфіні заявили, що станом на 11 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 22,9 млрд грн - це 35% від загальної суми у 66 млрд грн.

Кабінет міністрів зобов’язав Державну аудиторську службу перевірити використання коштів із Фонду боротьби з коронавірусом.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що з Фонду боротьби з COVID-19 було витрачено трохи більше ніж 20% коштів, а кошти з інших програм, які до нього забиралися, "потроху відкриватимуть".

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада перерозподілила 35 мільярдів гривень з Covid-фонду на "Велике будівництво" аби підтримати людей і зменшити тиск на економіку.

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