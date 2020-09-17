Україна може отримати черговий транш МВФ у грудні - Гетманцев

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Україна може отримати черговий транш МВФ у грудні цього року, вважає голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Про це він сказав в ефірі "Українського радіо" в середу передає Інтерфакс-Україна.

"Є сподівання на те, що наша переговорна команда досягне успіху і ми отримаємо транш у грудні", - сказав він

Він додав, що Україна виконала більшість структурних маяків для його отримання.

Нагадуємо:

Місія Міжнародного валютного фонду зробила паузу у візитах в Україну вивчаючи питання антикорупційних органів, справ навколо Суркісів та Приватбанку, використання коштів з COVID-фонду тощо.

Представники МВФ нагадують про важливість нової антикорупційної інфраструктури в Україні, і поки не можуть назвати дату місії для траншу stand by.

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Кабмін повністю виконує ті структурні маяки, які передбачає програма співпраці з МВФ, в уряді очікують до кінця року отримати заплановані транші.

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що свіжий макропрогноз Нацбанку побудований на припущенні, що другому траншу від МВФ у цьому році бути.

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.