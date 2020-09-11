"Нормальний діалог": міністр фінансів пояснив, чому місія МВФ не поспішає в Україну

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляє про "нормальний процес діалогу" з Міжнародним валютним фондом і очікує найближчим часом визначеності з боку фонду про дату візиту місії.

Про це він заявив в ефірі одного телеканалів, передає Інтерфакс-Україна

"Очікувався приїзд місії в кінці липня, потім вони попросили часу небагато. Серпень був період відпусток. Ми очікуємо, що найближчим часом МВФ прийме рішення, коли все-таки буде місія", - сказав Марченко.

Він підтвердив, що з боку МВФ є питання і політичного характеру.

"Наприклад, їх турбує ситуація з ПриватБанком, з антикорупційними органами, яким чином використовуються кошти COVID-фонду", - уточнив глава Мінфіну.

За його словами, українська сторона всю цю інформацію надає.

"Я не бачу зараз жодних підстав для паніки. Все нормально - нормальний процес діалогу", - наголосив Марченко.

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Нагадуємо:

Представники МВФ нагадують про важливість нової антикорупційної інфраструктури в Україні, і поки не можуть назвати дату місії для траншу stand by.

Напередодні міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Кабмін повністю виконує ті структурні маяки, які передбачає програма співпраці з МВФ, в уряді очікують до кінця року отримати заплановані транші.

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що свіжий макропрогноз Нацбанку побудований на припущенні, що другому траншу від МВФ у цьому році бути.

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.