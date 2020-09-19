Шмигаль слідом за Марченком назвав бюджет-2021 бюджетом можливостей

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що держбюджет на 2021 рік - бюджет можливостей і для держави, і для людей, і для бізнесу, а 4,6% - абсолютно реальний прогноз росту ВВП.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, передає "Урядовий портал".

"Це бюджет можливостей. Він дає можливості для малого й середнього бізнесу, для промисловості, для розвитку економіки. Так само він дає можливості для людей, які потребують бюджетної допомоги. Це можливості для подальшого розвитку медицини, освіти, збільшення заробітних плат", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що в бюджеті закладені кошти на підвищення мінімальної заробітної плати.

"Це простимулює економіку в непрості часи, коли попит в Україні падав протягом другого кварталу", - розповів прем'єр. і додав, що в третьому кварталі попит вже почав відновлюватися.

"Ми робимо все, щоб простимулювати споживчий попит на українські товари. І це плюс для малого й середнього бізнесу. Тому що українці сьогодні купують український товар", - сказав він.

За словами голови уряду, держбюджет-2021 - це і бюджет розвитку інфраструктури, зокрема продовження проекту президента "Велике будівництво".

"Збільшено в рази фінансування доріг. Це сильна мультиплікативна сфера, яка створює додаткові робочі місця в суміжних галузях.

Це хороша основа для того, щоб наступного року ми отримали можливість розвивати нашу країну, отримати запланованих 4,6% зростання ВВП, отримати хороші соціальні, бюджетні, економічні показники", - підкреслив прем'єр.

За його словами, у третьому кварталі вже спостерігається зростання в експортно орієнтованих галузях, зокрема у сфері будівництва, куди вкладаються значні кошти.

"Ми очікуємо на таке зростання в 4 кварталі та в наступному році, зважаючи на тенденції.

Ми уважно їх прорахували разом з нашими міжнародними партнерами, брали до уваги аналітику та макропрогнози міжнародних організацій і робимо висновок, що 4,6% — абсолютно реальний прогноз зростання ВВП", - додав він.

Нагадаємо:

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації розкритикували проєкт держбюджету на 2021 рік, зокрема, вважають категорично неприйнятним збільшення податків та зборів задля збалансування бюджетних надходжень.

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Економічна правда