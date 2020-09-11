Новини 11 вересня: Суркіси хочуть вибачень, виплати вкладникам "Аркади", СБУ та B2B Jewelry

Про "Аркаду". Фонд гарантування фізичних вкладів з 11 вересня 2020 року розпочав здійснювати виплати коштів вкладникам банку "Аркада" за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 25 серпня 2020 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Про Суркісів. Брати Ігор і Григорій Суркіси подали в суд на інвестбанкіра Сергія Фурсу через його коментарі щодо розслідування компанії Kroll про виведення братами коштів з Приватбанку під час приватизації.

Про СБУ. Служба безпеки України чекає, що фінансова "піраміда" B2B Jewelry закриє свої відділення самостійно після оголошення про підозру фігурантам справи та інформування населення про її діях.

Про Марченка. Фінансовий комітет ВР може підняти питання про відповідальність міністра фінансів Сергія Марченка за підсумками його звіту 9 вересня, у тому числі ініціювати відставку.

Про ВВП. За підсумками січня - липня 2020 року зменшення обсягів ВВП Мінекономіки оцінює на рівні 6,2% порівняно з 6,5% за підсумками першого півріччя цього року.

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Хто замінить податкову міліцію і кому це потрібно

Депутати зробили чергову спробу створення наступника податкової міліції і ухвалили відповідний законопроєкт в першому читанні. Що це за орган, і чому бізнес не в захваті від ініціативи Ради.