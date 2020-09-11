В СБУ пояснили, чому не закривають відділення "піраміди" B2B Jewelry

Служба безпеки України чекає, що фінансова "піраміда" B2B Jewelry закриє свої відділення самостійно після оголошення про підозру фігурантам справи та інформування населення про її діях.

Про це заявив співробітник головного управління Служби безпеки України (СБУ) по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, який відмовився назвати себе, передає Інтерфакс-Україна.

"Перший етап ми пройшли. Фігурантам оголосили про підозру. І донесли до широких мас, щодо сумнівності проведених фіноперацій. Я думаю, що це в принципі зіграє свою роль і воно саме закриється", - сказав він в ході зустрічі з журналістами в п'ятницю.

Співробітник ГУ СБУ зазначив, що в разі втручання Служби безпеки в роботу B2B Jewelry раніше, компанія б звинуватила правоохоронні органи у тиску.

"Це б стало приводом для відмови у подальшій виплаті інвесторам коштів під виглядом тиску на бізнес з боку правоохоронних органів", - пояснив він.

За його словами, СБУ не може вплинути на "рішення людини платити гроші, купувати ці прикраси, робити цю інвестицію, не робити - кожен діє на свій страх і ризик".

Він повідомив, що на арештованих рахунках юросіб-учасників зазначеної діяльності значиться понад 40 млн грн, а аналогічна сума знаходиться на арештованому рахунку благодійного фонду Олени Гонти.

Співробітник ГУ СБУ пояснив, що поверненням коштів постраждалим буде займатися сторона захисту потерпілих."Адвокати знають як це зробити. Вони подають цивільні позови про компенсацію витрат", - додав він.

Нагадуємо:

27 серпня Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів.

Трьом організаторам фінансової "піраміди" B2B Jewelry повідомили про підозру, двом фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.