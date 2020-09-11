Не більше 200 тисяч: Фонд гарантування почав виплати вкладникам банку "Аркада"

Фонд гарантування фізичних вкладів з 11 вересня 2020 року розпочав здійснювати виплати коштів вкладникам банку "Аркада" за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 25 серпня 2020 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що відшкодування коштів вкладникам здійснюються через відділення банків-агентів Фонду, які підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду.

"Для отримання коштів за зазначеними договорами вкладникам необхідно звернутися до будь-якого із вказаних банків-агентів з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків/внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово "відмова")", - пояснили у ФГВФО.

Відшкодування будуть здійснюватись у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Нагадаємо:

У п’ятницю, 4 вересня 2020 року, суд застосував до президента АТ АКБ "Аркада" Костянтина Паливоди запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 21 млн гривень.

На підставі рішення правління Національного банку України від 25.08.2020 "Про віднесення АТ АКБ "АРКАДА" до категорії неплатоспроможних", у банку запроваджено тимчасову адміністрацію.

3 вересня президенту "Аркади" повідомили про підозру у привласненні 50 мільйонів гривень.

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