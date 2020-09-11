"Вимагають вибачень": Суркіси подали в суд на інвестбанкіра Фурсу через коментарі щодо звіту Kroll

Брати Ігор і Григорій Суркіси подали в суд на інвестбанкіра Сергія Фурсу через його коментарі щодо розслідування компанії Kroll про виведення братами коштів з Приватбанку під час приватизації.

Про це повідомляє сам Фурса в Facebook.

"У понеділок мене викликають до суду за позовом про захист честі і гідності Суркісів проти мене і телеканалу Прямий, де я посмів обговорювати звіт Кролл.

Григорій Суркіс, Ігор Суркіс і їх тато вважають, що від цього постраждали їх честь і гідність", - пише Фурса.

За словами інвестбанкіра, від нього вимагають публічно заявити, що звіту Kroll по Суркісам не існує, а сам Фурса спаплюжив репутацію братів обговорюючи цей звіт.

"Але. Звіт Кролл є. Це знаю я. Знає Кролл. І знають Суркіси. І, найцікавіше, що він є у Печерського суду, куди направлено позов. Він є і у самих братів Суркісів, які витребували його на Кіпрі... Вони можуть легко довести, значить, що депозити, які вони вимагають повернути, чи не були кредитом в тому ж Приватбанку. Що шлях грошей по офшоркам, описаний в публікації, вигаданий авторами публікації, а не взято зі звіту Кролл. Вони можуть просто показати звіт Кролл", - пояснює Фурса.

Нагадуємо:

У липні агентство Kroll виявило схему, як ексвласник Приватбанку Ігор Коломойський разом із братами Суркісами виводив кошти з Приватбанку під час націоналізації.

Про це повідомляло американське видання Chicago morning star ,яке опублікувало фрагмент розслідування агентства Kroll.

Джерела ЕП підтвердили, що фрагменти розслідування, які оприлюднила Chicago morning star, автентичні.

Водночас сам сайт Chicago morning star схожий на фейковий - фото авторів взяті зі стокових ресурсів, а ресурс переважно публікує орієнтовані на Чикаго переписані новини.