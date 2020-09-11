Падіння ВВП України за підсумками 7 місяців сповільнилося до 6,2% – Мінекономіки

За підсумками січня - липня 2020 року зменшення обсягів ВВП Мінекономіки оцінює на рівні 6,2% порівняно з 6,5% за підсумками першого півріччя цього року.

Про це йдеться в огляді економічної активності за 7 місяців 2020 року.

"У липні 2020р. на тлі продовження адаптації до діяльності в умовах карантину майже всі види економічної діяльності продемонстрували уповільнення темпів падіння або, і зростання (зокрема, роздрібний сегмент ринку). Це свідчить про те, що процес поступового відновлення триває, і що більшість сфер економіки поступово оговтується після нокдауну (особливо у квітні)", - йдеться у звіті.

За даними НБУ, індекс очікувань ділової активності у липні 2020р. порівняно з червнем 2020р. виріс на 1,5 п. та становив 47 п.

Нагадаємо:

У 2020 році падіння ВВП України становитиме 6% замість очікуваних у квітні 4,2%, серед головних припущень - висока ймовірність настання другої хвилі пандемії COVID-19 у другому півріччі 2020 року, йдеться у консенсус-прогнозі Мінекономіки.

Валовий внутрішній продукт України в першій половині 2020 року скоротився на 6,5% проти аналогічного періоду 2019 року, зокрема, в другому кварталі падіння становило 11%, що менше, ніж очікувалося раніше (14%).

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,6% при інфляції 7,3%.

Економічна правда