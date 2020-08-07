Новини 7 серпня: Коломойський і Мін'юст США, "Мотор Січ" і Ярославський, резерви

Про Коломойського і Мін’юст США. У четвер міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, а потім використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей в Сполучених Штатах і в усьому світі.

Про "Мотор Січ" і Ярославського. Президент групи DCH Олександр Ярославський заявив, що прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ" після того, як китайські інвестори разом із DCH оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

Уряд виступає за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися в Україні, розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ", але йому "абсолютно не потрібні жодні посередники в пошуку інвесторів".

Про резерви. Станом на 1 серпня міжнародні резерви України становили 28,8 мільярда доларів (в еквіваленті), у липні вони збільшилися на 300 мільйонів доларів (1,0%).

Про НБУ. Рада Національного банку під час засідання 7 серпня 2020 року призначила заступником голови НБУ Олексія Шабана, який працював директором департаменту платіжних систем.

Про таксі. Мінінфраструктури підготувало законопроєкт, який регулюватиме роботу таксистів - він, зокрема, передбачає можливість ведення діяльності у сфері перевезень пасажирів на замовлення на основі патенту.

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