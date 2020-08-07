Мінінфраструктури підготувало законопроєкт про роботу таксі: що він передбачає

Мінінфраструктури підготувало законопроєкт, який регулюватиме роботу таксистів - він, зокрема, передбачає можливість ведення діяльності у сфері перевезень пасажирів на замовлення на основі патенту.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, у документі враховані всі недоліки законодавства, через які за ринком пасажирських перевезень відсутній належний контроль.

Криклій додав, що кожен охочий може внести зауваження та пропозиції (за посиланням).

"Наразі в Україні працює багато служб таксі. За останніми підрахунками кількість людей, які здійснюють перевезення пасажирів на таксі, сягає 220 тисяч, що становить 1,1% від економічно активного населення країни. При цьому, левова частка перевізників надають послуги незаконно, оскільки не мають ліцензії або не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності. Їх кількість сягає 98%.

Щорічний оборот ринку внутрішніх перевезень на таксі та легковими автомобілями на замовлення становить близько 40 млрд гривень на рік. За весь час існування служб таксі бюджет України недоотримував величезні кошти й продовжує відчувати дефіцит. Новий законопроєкт має виправити цю ситуацію і вивести ринок пасажирських перевезень із тіні", - написав він.

Зокрема, законопроєкт передбачає скасування ліцензування для внутрішніх перевезень пасажирів на таксі і легковими автомобілями на замовлення і заміну його на повідомлення про початок такої діяльності.

Також передбачається можливість ведення діяльності у сфері перевезень пасажирів на замовлення на основі патенту, який можна придбати строком на один місяць або рік.

У Мінінфраструтури розраховують, що бюджет може отримати близько 800 млн грн на рік від забезпечення надходжень податків та зборів від ведення такої діяльності.

Також документом передбачається обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті (укладається або з автомобільними перевізниками, або з провайдерами інформаційних послуг по організації перевезень);

Для перевізників планують встановити наступні вимоги:

обов'язкова медична довідка і сервісна книжка для автомобільного індивідуального перевізника;

автомобільним індивідуальним перевізником не може бути особа, яка має не зняту або не погашену судимість за окремі злочини.

Крім цього, планується створити реєстр автомобільних перевізників та реєстр провайдерів інформаційних послуг.

Контролювати дотримання законодавства перевізниками буде "Укртрансбезпека".

Економічна правда