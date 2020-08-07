Міжнародні резерви України зросли на 300 мільйонів доларів
П'ятниця, 7 серпня 2020, 10:44
Станом на 1 серпня міжнародні резерви України становили 28,8 мільярда доларів (в еквіваленті), у липні вони збільшилися на 300 мільйонів доларів (1,0%)
Такі попередні дані надав Національний банк.
У НБУ зазначають, що зростання резервів упродовж минулого місяця зумовлене насамперед успішним розміщенням урядом єврооблігацій.
Загалом динаміку резервів упродовж місяця визначали такі чинники:
- по-перше, операції уряду з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду впродовж місяця становили 1750,0 млн дол. США, у тому числі 1128,7 млн дол. США – від розміщення облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), 608,2 млн дол. США – від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у валюті. Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 1500,3 млн дол. США (в еквіваленті). З цієї суми 767,0 млн дол. США сплачено за ОВДП, номінованими у валюті, решта коштів – за зобов’язаннями перед іноземними кредиторами;
- по-друге, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. У липні попит на валюту на міжбанківському валютному ринку дещо перевищував пропозицію, тому Національний банк відновив інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань. Їх обсяг минулого місяця становив 498,7 млн дол. США. Водночас у окремі дні ситуація на валютному ринку була сприятливою, тому Національний банк мав можливість поповнювати резерви за рахунок купівлі валюти. Загальний обсяг таких інтервенцій становив 130,0 млн дол. США;
- по-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 406,3 млн дол. США (в еквіваленті).
"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,9 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - резюмують у регулятора.
Економічна прадва
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