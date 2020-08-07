Міжнародні резерви України зросли на 300 мільйонів доларів

по-перше, операції уряду з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду впродовж місяця становили 1750,0 млн дол. США, у тому числі 1128,7 млн дол. США – від розміщення облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), 608,2 млн дол. США – від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у валюті. Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 1500,3 млн дол. США (в еквіваленті). З цієї суми 767,0 млн дол. США сплачено за ОВДП, номінованими у валюті, решта коштів – за зобов’язаннями перед іноземними кредиторами;