Національний банк отримав нового заступника Шевченка

Рада Національного банку під час засідання 7 серпня 2020 року призначила заступником голови НБУ Олексія Шабана, який працював директором департаменту платіжних систем.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

На цій посаді він відповідатиме за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обіг".

Відповідну кандидатуру для призначення подав голова Нацбанку Кирило Шевченко.

"Олексій Шабан – досвідчений та обізнаний професіонал. Його кандидатура є найбільш вдалою, оскільки поєднує досвід роботи у центральному банку та у великому системному банку із найбільш розгалуженою платіжною інфраструктурою, а також знання реальних потреб учасників фінансового сектору", – прокоментував призначення Голова НБУ.

Шабан із лютого 2020 року працює директором Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку..

До роботи у Національному банку Олексій Шабан пропрацював понад 24 роки у ПриватБанку. З 2018 року він був членом Правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу.

Відтоді та до приходу у Національний банк Шабан очолював напрям роздрібного бізнесу ПриватБанку та активно займався впровадженням нових карткових та платіжних продуктів.

Економічна правда



