Новини 5 серпня: ціна на газ, ФОпи, банк Ярославського

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Про ціна на газ. Серпнева ціна на природний газ для побутових клієнтів ГК "Нафтогаз України" становить 3,24 грн/кубометр з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки) в рамках тарифу "Місячний".

Про ФОПів. Президент Володимир Зеленський підписав закон № 786-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців", який, зокрема, передбачає скасування обов'язкової книги обліку доходів для ФОПів.

Про банк Ярославського. 3 серпня між компанією "Бренкрофт Ентерпрайзез Лімітед", яка виступає єдиним акціонером Банку Кредит Дніпро, та Олександром Ярославським, власником групи DCH, укладено угоду про відчуження 100% акцій у статутному капіталі банку.

Про гроші на боротьбу з COVID-19. Станом на 30 липня на придбання товарів та послуг для боротьби з COVID-19 здійснено платежів на 4,5 млрд грн, за липень витрачено 1,3 млрд грн.

Про землю. На початок року у постійному користуванні Національної академії аграрних наук перебуває 465 тисяч гектар землі, але до Державного земельного кадастру внесені відомості лише про 320 тис. га (69%). Дані про 145 тис. га земель відсутні.

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Як провести енергоаудит в багатоповерхівці

Енергетичний аудит багатоповерхівки – перший крок до якісного утеплення будівлі та суттєвого зниження сум у рахунках. ЕП з'ясувала, як правильно провести енергоаудит та на що мешканцям звернути увагу.